16:17 10 мая 2017 0

Дмитрий Ионин (слева) давно вырос из тех ролей, что оставляет для молодежи Александр Бурков (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском отделении «Справедливой России» началась борьба за позицию кандидата в губернаторы Свердловской области от партии, рассказал «URA.RU» источник, хорошо знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, среди претендентов на этот статус лидер свердловских справедливороссов, депутат Госдумы РФ Александр Бурков, депутат регионального Заксобрания Дмитрий Ионин и депутат Екатеринбургской городской думы, бывший глава областного фонда капремонтов Александр Караваев.

Сейчас политики ведут переговоры с однопартийцами и ищут поддержки у федерального руководства. Александр Бурков еще в апреле начал распространять агитационные газеты с рассказом о своей работе, изображения Ионина недавно появились на рекламных щитах в Екатеринбурге с сообщениями о победе над транспортной реформой. Оба парламентария достаточно известны. Караваев, оскандалившийся на государственном посту, со счетов не списан: по слухам, ему готовы оказать поддержку однопартийцы из облпарламента — Евгений Лобов и Андрей Жуковский.

После провальной работы в фонде капремонтов Александра Караваева долго прятали от общественности. И все равно его считают «миной» для репутации партии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конкурентная ситуация не случайна: Александр Бурков уже несколько лет подряд теряет политический вес. В 2013 году на выборах мэра Екатеринбурга он занял только третье место, а на выборах в Нижнетагильском одномандатном округе в Госдуму в сентябре 2016 года проиграл местному рабочему.

Лидер партийной фракции в Заксобрании Андрей Жуковский сказал агентству, что считает основным претендентом на статус кандидата в губернаторы Александра Буркова: «Если идти на победу, то лично мое мнение, что только кандидатура Буркова А.Л. [Александра Леонидовича] может составить конкуренцию врио губернатора. Все остальное — от лукавого. Более того, насколько мне известно, как лидеру фракции СР, никаких внутрипартийных консультаций по этому поводу [выдвижения Караваева] не ведётся. Поэтому я для себя ничего не исключаю, конечно, но на данный момент у нас один кандидат от СР».

Оперативно дозвониться до Буркова не удалось.

Разговоры о смене лидера партии Сергея Миронова (на фото) звучат регулярно. Буркову, если он проиграет третью кампанию подряд, будет сложно претендовать на это место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дмитрий Ионин не стал связывать свои рекламые щиты с грядущей избирательной кампанией: «Информационные листовки о своей работе стараюсь размещать на территории своего округа вне зависимости от выборов. Открылась новая приемная на Сакко и Ванцетти, и я стараюсь привлечь к ней внимание, в том числе и напоминаниями о предыдущей своей работе — борьбе за расселение бараков, помощи людям в решении проблем ЖКХ, борьбе с антинародной транспортной реформой».

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин считает Ионина наиболее перспективным из трех названных кандидатов, причем его участие в губернаторских выборах сыграет на руку и самому Александру Буркову: «Ионин — молодой перспективный политик, который хорошо себя зарекомендовал и среди избирателей, и среди журналистов. Участие в губернаторских выборах стало бы для него трамплином, усилило бы его позиции, а вместе с тем, и позиции партии во главе с Бурковым, который уже неоднократно участвовал в избирательных кампаниях. Последний при таком развитии событий приобрел бы новый для себя статус — руководителя, который стоит в стороне и не ввязывается во все драки, а также продемонстрировал бы готовность возглавить партию на федеральном уровне. Ведь разговоры о том, что Сергей Миронов вскоре покинет пост, передав свои полномочия Буркову, все же идут».

Что касается Караваева, то его участие в выборах губернатора, по словам Гагарина, наоборот, нанесет удар по имиджу партии, поскольку общественность не забыла скандалы с участием этого депутата. Среди примеров — претензии силовиков, СМИ и горожан к его работе на посту руководителя фонда капитального ремонта.