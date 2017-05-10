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Главные новости Пермского края
20:48  10 мая 2017 2

В Прикамье крупный чиновник подал в суд на девушку из-за гневного поста

Жительница Чусового выложила фото трассы, которая ее возмутилаФото: Ксения Бобрикова

Глава Чусовского района Пермского края Сергей Белов подал в суд на 21-летнюю девушку, которая в соцсетях пожаловалась на дороги и «воров во власти». Ранее чиновник уже грозил полицией пользователям Сети, выражавшим недовольство работой властей.

«Трасса Пермь-Чусовой! Ничего не почищено, не посыпано! Хуже деревенской дороги! Ехали 40 км/ч, при больше скорости машина вылетает из колеи! Километровые пробки! Дорога — аварийная! Чем занимаются наши местные чусовские власти? Для чего мы платим автотранспортный налог? И куда эти деньги деваются? Город Чусовой — ситуация дорог в городе не лучше! Как ездит наш мэр Сергей Белов на работу, на вертолете летает??? И о каком развитии города идет речь? Если вы дороги такого маленького города не можете привести в порядок? Ни на что неспособные власти! Позор!!! Одни воры у власти и это уже ни кому не секрет!» — такой пост появился в одной из групп во «ВКонтакте».

Его автор — 21-летняя Ксения Бобрикова. В четверг, 21 мая, она пойдет в суд — Сергей Белов подал против нее иск о защите чести и достоинства.

В своем посте девушка перепутала должность чиновника. «Я не являюсь мэром города. Я не отвечаю за содержание этих дорог в Пермском крае», — пояснил Сергей Белов свое недовольство корреспонденту «URA.RU». Кроме того, чиновника возмутило высказывание про «воров во власти».

Власти Чусовского района позиционируют себя как открытые и готовые к общению с населением. Это, пожалуй, единственное муниципальное образование в регионе, где у главы района есть группа в соцсетях, а сам Сергей Белов зарегистрирован во «ВКонтакте» и легко общается с жителями. Тем не менее чусовляне жалуются, что чиновники неадекватно реагируют на критику в пабликах.

Например, некоторым не понравилась организация празднования Масленицы. Люди возмутились тем, что дороги не были почищены. В ветке обсуждений одна пользовательница написала такой комментарий: «Фабрика рекламы! Белов корпорейшен». Сергея Белова задела эта фраза, и он пригрозил обратиться в полицию, если оскорбления в его адрес будут продолжены.

Анна Белкина
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