Пермский театр кукол представит спектакль о цифровом бессмертии

Постановка рассчитана на зрителей от 16 лет

В Пермском театре кукол состоится премьера спектакля «Скачайте наши души» (16+), поставленного по роману Татьяны Замировской «Смерти.net». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Мы приглашаем 5 ноября на мировую премьеру кибердрамы о вечной жизни в цифровом формате „Скачайте наши души“», — указано на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Действие постановки разворачивается в 2043 году. В центре повествования — вымышленный мир, состоящий только из дубликатов реальных людей.

«Любой человек может создать свою цифровую копию, подключиться к всеобщей сети и жить вечно в цифровом формате. Но когда главная героиня Алиса приходит в себя по ту сторону экрана, то понимает, что все не так просто», — пояснили авторы. Девушке предстоит разгадать тайну собственной смерти и предотвратить угрозу, нависшую над миром.

Постановка выдержана в эстетике киберпанка и использует технологии, заимствованные из кинематографа, масштабных световых шоу и химической промышленности, уточнили в пресс-службе. Спектакль исследует тему цифровой памяти и границ технологического прогресса через историю героини.