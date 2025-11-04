Пермский театр кукол представит спектакль о цифровом бессмертии
Постановка рассчитана на зрителей от 16 лет
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Пермском театре кукол состоится премьера спектакля «Скачайте наши души» (16+), поставленного по роману Татьяны Замировской «Смерти.net». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«Мы приглашаем 5 ноября на мировую премьеру кибердрамы о вечной жизни в цифровом формате „Скачайте наши души“», — указано на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Действие постановки разворачивается в 2043 году. В центре повествования — вымышленный мир, состоящий только из дубликатов реальных людей.
«Любой человек может создать свою цифровую копию, подключиться к всеобщей сети и жить вечно в цифровом формате. Но когда главная героиня Алиса приходит в себя по ту сторону экрана, то понимает, что все не так просто», — пояснили авторы. Девушке предстоит разгадать тайну собственной смерти и предотвратить угрозу, нависшую над миром.
Постановка выдержана в эстетике киберпанка и использует технологии, заимствованные из кинематографа, масштабных световых шоу и химической промышленности, уточнили в пресс-службе. Спектакль исследует тему цифровой памяти и границ технологического прогресса через историю героини.
