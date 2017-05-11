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11 мая 2017
10 мая 2017
07:11  11 мая 2017 0

Ученые доказали, что курицы могут сострадать

Птичий двор. Сельское хозяйство. Челябинск., курица, индюк
Курицам доступны человеческие эмоцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые в ходе эксперимента выяснили, что у куриц есть способность сострадать и сопереживать другим живым существам.

Для этого исследователи поместили курицу-наседку вместе с цыплятами в отдельные зоны, а затем обдували цыплят холодным ветром на глазах у курицы, чтобы те сбились в кучу и громко пищали, пишет «Федеральное агентство новостей».

После этого курица стала тревожиться и предпринимала попытки защитить цыплят, при этом у нее сильно увеличился пульс. После этого ученые пришли к выводу, что курицы способны сострадать и сопереживать, а значит у них есть эмоциональный интеллект.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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