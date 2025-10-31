РКН зафиксировал утечку 50 миллионов записей о россиянах в 2025 году

Утечки данных россиян сократились в 14 раз после ужесточения штрафов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Объем утекших в интернет персональных данных россиян сократился в 14 раз после ужесточения штрафов. Такие цифры привел глава Роскомнадзора Андрей Липов, сравнив статистику утечек за 2024 и 2025 годы.

«В 2024 году у нас было 135 фактов утечек, в этих утечках было 710 млн записей. А в 2025 году на сегодняшний день — 103 факта утечек и 50 млн записей», — сообщил Липов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что с 31 мая действует более высокая административная ответственность, и ведомство видит прямой эффект от новых мер.

Глава РКН привел конкретные цифры, демонстрирующие положительную динамику. Количество выявленных нарушений в сфере сбора данных сократилось практически вдвое после введения новых штрафов.

Для выявления нарушений Роскомнадзор использует автоматизированную систему мониторинга интернета. Она обнаруживает неправомерные согласия на обработку персональных данных.