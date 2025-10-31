РКН зафиксировал утечку 50 миллионов записей о россиянах в 2025 году
Объем утекших в интернет персональных данных россиян сократился в 14 раз после ужесточения штрафов. Такие цифры привел глава Роскомнадзора Андрей Липов, сравнив статистику утечек за 2024 и 2025 годы.
«В 2024 году у нас было 135 фактов утечек, в этих утечках было 710 млн записей. А в 2025 году на сегодняшний день — 103 факта утечек и 50 млн записей», — сообщил Липов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что с 31 мая действует более высокая административная ответственность, и ведомство видит прямой эффект от новых мер.
Глава РКН привел конкретные цифры, демонстрирующие положительную динамику. Количество выявленных нарушений в сфере сбора данных сократилось практически вдвое после введения новых штрафов.
Для выявления нарушений Роскомнадзор использует автоматизированную систему мониторинга интернета. Она обнаруживает неправомерные согласия на обработку персональных данных.
Речь идет о законе, который вступил в силу в мае 2025 года. Размеры штрафов для компаний теперь достигают десятков миллионов рублей. За утечку данных более 100 тысяч граждан штраф составляет от 10 до 15 млн рублей. При этом институт согласий на обработку данных в России устарел, считает Липов. Глава РКН вновь заявил о необходимости перехода к отраслевым стандартам, которые четко определят разрешенный объем собираемой информации.
