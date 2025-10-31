Fox News: Трамп резко изменил позицию по Украине
Трамп смягчил позицию по Украине
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Дональд Трамп смягчил позицию США по поддержке Украины, что вызвало беспокойство среди европейских союзников. Как сообщается, американский президент отказал Киеву в поставке крылатых ракет Tomahawk.
«Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта», — говорится в сообщении, передает американский телеканал Fox News. Накануне встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане также показала изменение подхода Вашингтона. Трамп подтвердил обсуждение украинского кризиса, но говорил о нем «в менее настойчивом тоне».
Изменение позиции Трампа по Украине следует на фоне его предыдущих колебаний в отношении конфликта. Как сообщалось ранее, американский президент уже менял свою риторику после встреч с лидерами России и Украины, переходя от требований возврата утраченных территорий к рассмотрению вариантов территориальных уступок Киева, что вызывало беспокойство среди европейских дипломатов.
