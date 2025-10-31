В ООН раскритиковали Киев за голосование против Кубы Фото: UN Photo/Manuel Elías

Российский дипломат Дмитрий Полянский раскритиковал Украину за голосование против резолюции о снятии эмбарго с Кубы в ООН. Свое заявление он опубликовал в социальной сети .

«Очень красноречиво показывает истинное лицо киевского режима. Так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году», — написал Полянский в X (бывший Twitter). Российский дипломат упрекнул Киев в неблагодарности по отношению к стране, которая в тяжелый момент «отдала Украине последнюю рубашку».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН прокомментировал таким образом заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги. Украинский министр пытался оправдать позицию своей страны.

