Главу МИД Украины пристыдили за скандальное решение в ООН
В ООН раскритиковали Киев за голосование против Кубы
Фото: UN Photo/Manuel Elías
Российский дипломат Дмитрий Полянский раскритиковал Украину за голосование против резолюции о снятии эмбарго с Кубы в ООН. Свое заявление он опубликовал в социальной сети .
«Очень красноречиво показывает истинное лицо киевского режима. Так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году», — написал Полянский в X (бывший Twitter). Российский дипломат упрекнул Киев в неблагодарности по отношению к стране, которая в тяжелый момент «отдала Украине последнюю рубашку».
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН прокомментировал таким образом заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги. Украинский министр пытался оправдать позицию своей страны.
Голосование Украины против резолюции о снятии эмбарго с Кубы произошло в контексте 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где украинская делегация сосредоточена на изоляции России и наращивании международной поддержки Киева. Украинская дипломатия ставит своей целью поиск «точек соприкосновения» с государствами, которые занимают неопределенную позицию в противостоянии между Украиной и Россией.
