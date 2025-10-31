РКН предложил отказаться от согласий на обработку персональных данных

Роскомнадзор предложил отменить согласия на обработку личных данных Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Роскомнадзор предложил отказаться от массового сбора согласий граждан на обработку их персональных данных. Инициативу озвучил глава ведомства Андрей Липов в разговоре с журналистами.

«Институт согласий как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он был эффективен на заре появления 152-го ФЗ, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и компании», — заявил Липов журналистам. Он добавил, что сейчас количество согласий стало слишком большим, и человек не в состоянии их контролировать.

По мнению главы РКН, существующая система устарела и неудобна для граждан. Если у человека возникают сомнения в правомерности использования его данных, отстоять свои права оказывается очень сложно.

