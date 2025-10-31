Логотип РИА URA.RU
В Домодедово задержали россиянку, объявленную в розыск по терроризму

Алпият Абдулмуталибову задержали в аэропорту Домодедово по делу о терроризме
31 октября 2025 в 09:01
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиянку, объявленную в международный розыск по делу о содействии террористической деятельности, задержали в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщается в судебных материалах.

«Фигурантку поместили в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, для дальнейшего перевода в СИЗО в Республике Дагестан», — отмечается в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Алпият Абдулмуталибова была заочно арестована по обвинению в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

Несмотря на то, что женщину еще не доставили в регион, суд в Дагестане в конце сентября продлил ей срок ареста на два месяца. Следователи пояснили необходимость тем, что нужно предъявить обвинение очно и провести следственные действия.

Задержание Алпият Абдулмуталибовой в аэропорту Домодедово является частью расширяющейся практики привлечения к ответственности за экстремистскую деятельность в интернете. Ранее аналогичные дела возбуждались против других граждан, включая московскую многодетную мать Юлию Мирзалиеву, задержанную за публичное оправдание терроризма в сети, и жительницу Удмуртии Евгению Рогозину, осужденную за комментарий в интернете по статье о публичных призывах к терроризму.

