«Голову домыть как»: в Подмосковье люди застряли в душах и лифтах во время третьего за сутки блэкаута
Жители ЖК в Мытищах столкнулись с отключением электрчиества
В подмосковных Мытищах произошло масштабное отключение электричества, оставившее тысячи людей без света, отопления и водоснабжения. По данным очевидцев, это уже третий случай за последние 24 часа. Авария случилась в вечернее время, когда жители возвращались с работы. В результате часть граждан оказались заблокированы в лифтах, а другие — во время принятия душа. Администрация подвезла к домам генераторы и воду. Подробнее о блэкауте в городе Подмосковья — в материале URA.RU.
Тенистый бульвар погрузился в тень: тысячи жителей остались без света
Тысячи жителей жилого комплекса «Императорские Мытищи» в Подмосковье остались без электричества, водоснабжения и отопления вечером 30 октября. Это стало третьим отключением за сутки в данном районе, сообщает telegram-канал Shot . Предварительной причиной аварии там назвали повреждение кабельной линии.
Подробности аварии: третье отключение за сутки
Люди вынуждены покидать дома из-за понижения температуры
По данным жильцов, авария произошла около 17:55 и затронула минимум 16 домов на Тенистом бульваре. Как сообщает telegram-канал, несколько человек застряли в лифтах в самый разгар вечернего часа пик. Ситуацию усугубило то, что из-за обесточивания насосов в домах пропала не только горячая, но и холодная вода.
«За сутки это третье отключение, и самое катастрофическое. У многих из-за этого сгорела техника. Сотовой связи почти нет, чтобы позвонить, приходится выходить на Осташковское шоссе», — приводит канал слова одного из жителей жилого комплекса.
Многие жители вынуждены покинуть дома из-за понижения температуры в помещениях. К части домов подогнали генераторы, однако их мощности оказалось недостаточно для полноценного энергоснабжения. Жители заряжают мобильные телефоны в автомобилях и пишут шутливые сообщения о продаже пауэрбанков, передает Shot.
Жалобы жителей: ребенка не покормить, голову не домыть
В соцсетях и мессенджерах жильцы оставляют отчаянные сообщения, которые приводит издание MSK1.ru. «Вырубило весь ЖК и район, ребенка мне как кормить?», «Прямо в душе вырубило, голову домыть как», «Продукты тут не купить, кассы в магазинах не работают», — пишут люди.
В домовых чатах люди также делятся переживаниями. «А сына чем кормить? Водой из-под крана?» — написал один. «Даже воды из-под крана нет», — ответили ему. Некоторые отмечают, что причиной стало повреждение двух кабелей, и на их ремонт потребуется время. «Света долго не будет, господа. Повредился второй провод, вчера ночью — первый. Из-за этого трансформаторная будка искрила», — написал местный житель, его слова приводит 360.ru.
Работа аварийных служб
Администрация подвезла к домам генераторы
В администрации городского округа и управляющей компании подтвердили факт отключения электроснабжения. На места выехали сотрудники аварийно-ремонтных служб.
Авария затронула дома № 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 19, 21, 23 по улице Тенистый бульвар. Для частичного решения проблемы с водой администрация организовала автоцистерну у дома №6 на Тенистом бульваре. Руководство муниципалитета пообещало восстановить электроснабжение к 22 часам 30 октября.
Не первый случай в Подмосковье
Ситуация в Мытищах не является уникальной за последнее время для Подмосковья. В последние недели произошло несколько похожих событий в разных городах региона:
- Подольск: 19 октября десятки улиц остались без света, воды и отопления из-за аварии на котельной.
- Новая Москва: 9 октября в ЖК «Новые Ватутинки» произошел блэкаут, в результате которого люди застревали в лифтах.
- Красногорск: 6 октября без ресурсов остались жители ЖК «Усово Парк» и «Ильинские луга».
- Химки: более 260 домов и 20 соцучреждений лишились отопления и ГВС из-за технологического сбоя.
