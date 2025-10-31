Война, голод и 2000 погибших: в Судане разгорается конфликт, в котором найден украинский след

В Судане продолжается война (на фото - боец армии Судана, архив) Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В административном центре штата Северный Дарфур (Судан) городе Эль-Фашер продолжаются боевые действия между правительственными войсками и силами ополчения «Силы быстрого реагирования». По данным на текущий момент, число погибших в результате конфликта превысило 2200 человек. Сообщается о случаях мародерства и грабежей гуманитарных грузов. Это усугубляет продовольственный кризис в регионе, где значительная часть населения находится на грани голода.

Противостояние в Судане продолжается уже несколько лет. При этом мятежные силы активно подпитываются извне — США поставляют им оружие, запрещенное на международном уровне, на их стороне воюют украинские и колумбийские наемники. Россия же последовательно поддерживает официальное правительство Судана, которое призывает мировое сообщество обратить внимание ситуацию в стране, которую ООН описывает как «мрачный ад». Подробнее о суданском конфликте и захвате одного из ключевых городов — в материале URA.RU.

Ад в Эль-Фашере: массовые расстрелы и исход населения





Бойцы армии и ополчения Судана противостоят повстанцам СБР (архивное фото) Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Силы быстрого реагирования (СБР) заявили, что в конце октября штурмом взяли Эль-Фашер, последний оплот правительственных войск в регионе Дарфур. После этого город погрузился в хаос. По словам представителя регионального правительства Агада бен Кони, число погибших достигло 2227 человек, среди которых — дети, женщины и старики.

«Все видели видео, как боевики расстреливают людей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях», — заявил бен Кони в интервью РИА Новости. Его слова подтверждаются шокирующими кадрами, появившимися в сети, где запечатлены предполагаемые массовые казни.

Более 393 тысяч человек были вынуждены бросить свои дома. По оценкам властей, лишь около 30 тысяч добрались до лагерей для беженцев, остальные либо находятся в пути, либо стали жертвами расправ. «Они могли быть убиты или попасть в плен, чтобы боевики требовали выкуп — своего рода налог на жизнь», — добавил представитель властей.

Об убийствах мирных жителей мятежниками власти сообщали на всем протяжении конфликта. Так, в мае 2025 года, МИД Судана опубликовал информацию о трех сотнях погибших от рук повстанцев СБР в провинции Западный Кордофан на юге страны.

Информационная война: кто контролирует город

Мятежники заявляют о захвате Эль-Фашера, однако правительство опровергает их слова (архивное фото) Фото: МИД РФ/РИА Новости

Эль-Фашер находится в осаде более чем 500 дней. При этом ситуация на фронте остается крайне противоречивой. В то время как СБР заявляют о полном контроле над городом после захвата штаба 6-й пехотной дивизии, проправительственные источники утверждают обратное.

Представитель движения «Армия освобождения Судана» ас-Садек Али ан-Нур заявил, что в пятницу формирования СБР пытались прорваться в Эль-Фашер, но были «полностью уничтожены». «Вооруженные силы и ополченцы установили полный контроль над городом», — настаивает он.

Однако независимые наблюдатели отмечают, что город фактически разделен, а бои продолжаются на окраинах и в ключевых районах. Это делает заявления о «полном контроле» любой из сторон не до конца достоверными.

Международное вмешательство: украинский след и американское оружие

На стороне СБР воюют наемники из других стран Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Конфликт в Судане все больше приобретает характер международной прокси-войны. Власти страны заявляют об активном участии иностранных наемников на стороне мятежников.

«В ходе боев в Эль-Фашере было убито большое количество украинских и колумбийских наемников», — заявил полковник суданской военной разведки Фатх аль-Сайид. По его словам, наемники использовали для разведки и ударов беспилотники украинского производства.

Кроме того, по данным суданских властей, повстанцы используют запрещенное на международном уровне оружие, произведенное в США. Министр культуры и информации Судана Халед Али аль-Айсер обвинил Вашингтон в попытке «отвлечь внимание» от этого факта путем беспочвенных контробвинений в адрес официального Хартума.

Гуманитарный коллапс: люди едят корм для животных

Пока воюющие стороны обвиняют друг друга, гражданское население оказалось в условиях настоящего гуманитарного ада. В Эль-Фашере, по сообщениям The New York Times, жители вынуждены питаться кормом для ослов и верблюдов — амбазом.

«Даже мы едим корм для животных... Другого ничего нет», — приводит издание слова местного врача. Эта отчаянная мера привела к новым жертвам: из-за грибкового заражения корма, особенно в сезон дождей, погибли по меньшей мере 18 человек.

Усугубляет ситуацию и атака на конвой ООН с продовольствием в Северном Дарфуре. Представитель ЮНИСЕФ подтвердил нападение на грузовики Всемирной продовольственной программы, когда те ожидали разрешения на проезд в Эль-Фашер.

Истоки кризиса: с чего начался конфликт в Судане

Нынешняя война — не случайность, а закономерный итог многолетнего противостояния. В 2019 году в результате военного переворота был свергнут бессменный президент Омар аль-Башир, правивший 30 лет. Затем началась реформа безопасности, главным камнем преткновения в которой стала интеграция автономных Сил быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагало (Хемедти) в регулярную армию генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Желание властей поставить под полный контроль влиятельные и хорошо вооруженные отряды СБР вызвало сопротивление их командиров. Существенную роль сыграли и внешние игроки: аль-Бурхана поддержали Египет и Саудовская Аравия, а за спиной Хемедти, по данным разведки, стоят Объединенные Арабские Эмираты, а также западные страны, в частности Франция и Италия, финансировавшие СБР в рамках борьбы с так называемой «нелегальной миграцией». В апреле 2023 года это противостояние переросло в полномасштабную гражданскую войну.

Что происходит сейчас: ООН в панике от конфликта в Судане

В ООН пытаются организовать помощь жителям на фоне конфликта в Судане Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На фоне осады Эль-Фашера бои происходят и в других регионах. В частности, новой ареной ожесточенных боев может стать регион Кордофан — там мятежники пытаются захватить город Бара, который находится в 40 километрах от столицы региона.

Обе стороны активно пользуются дронами. Сразу после попытки правительства открыть аэропорт, повстанцы стали наносить по нему точечные удары беспилотниками.

ООН подтверждает и информацию о массовых убийствах, казнях и нападениях на тех жителей, которые пытались спастись из Эль-Фашера и Бары. Впрочем, Всемирная организация ограничивается лишь заявлениями. Генсек ООН Антониу Гутерриш не раз призывал стороны прекратить военное столкновение. По официальным заявлениям представителей организации, в Судане идет подготовка о переговорах под эгидой Африканского союза, отмечают на официальном сайте ООН.

Все же, некоторые ее участники признают, что действия мятежников приводят к катастрофе. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер подчеркнул, что Эль-Фашер «стал символом страданий» и «опустился в еще более мрачный ад» после захвата города силами СБР. Также в ООН отмечают объемы помощи, которые поставляются в Судан. За первые девять месяцев 2025 года гуманитарные организации в стране помогли 13,5 миллиона человек — они оказывают экстренную помощь, лечат детей от недоедания, распределяют продовольствие, лечат вспышки эпидемий, в частности холеры.

Позиция Москвы: почему Россия поддерживает официальный Судан

Президент РФ Владимир Путин и глава Судана аль-Башир Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

На фоне трагедии Россия продолжает последовательно поддерживать законное правительство Судана. Москва и Хартум укрепляют сотрудничество в международных организациях, в частности в ООН, где в конце прошлого года Россия заблокировала британскую резолюцию, создающую предпосылки для внешнего вмешательства.

«Россия поддерживает признанное суданское правительство, последовательно выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности этой дружественной нам страны», — заявляют российские дипломаты. Важным элементом стратегического партнерства остается договоренность о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в Судане.

По итогам переговоров глав МИД в феврале 2023 года стороны заявили о «полном взаимопонимании» по этому вопросу. Москва рассматривает будущую базу не только как военный объект, но и как фактор стабилизации в неспокойном регионе Красного моря.

Призрак распада: что ждет Судан дальше

Власти Судана уверены в своей окончательной победе. «Мы уверены, что территория будет полностью освобождена», — заявил суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости. Он также обвинил СБР в намерении «объявить создание параллельного государства».

На этом фоне МИД страны призвал соседние государства и международное сообщество не признавать правительство мятежников. «Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает объявление террористических формирований Сил быстрого реагирования о создании фиктивного правительства», — отметили в Министерстве иностранных дел Судана.