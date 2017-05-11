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Главные новости Пермского края
11:49  11 мая 2017 0

Пермского вице-премьера наказали из-за скандального закона о лишении выплат матерей-одиночек

Субботник. Пермь
Татьяна Абдуллина активно поработала на городском субботнике, а вот про матерей-одиночек, похоже, забылаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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В Перми матерей-одиночек лишили права на матпомощь
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Глава Прикамья Максим Решетников применил санкции к «социальному» вице-премьеру Татьяне Абдуллиной. Как стало известно «URA.RU», причиной наказания стало неисполнение важного поручения врио губернатора.

Источник агентства в региональной администрации сообщил, что вице-премьер Татьяна Абдуллина, курирующая социальную сферу, получила письменный выговор от врио губернатора Максима Решетникова. Причина наказания — несвоевременное внесение в Заксобрание поправок в закон, ограничивающий права матерей-одиночек на получение единовременной выплаты в 60 тысяч рублей. Поручение публично было дано вице-премьеру еще 19 апреля, но правки направили в региональный парламент только 11 мая. Связаться с самой Татьяной Абдуллиной не удалось — ее телефон выключен.

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Скандал вокруг регионального закона о выплатах на первого ребенка в размере 60 тысяч рублей начал разгораться 17 апреля. В эфире НТВ председатель комитета по соцполитике Заксобрания Сергей Клепцин заявил, что матерей-одиночек лишили выплаты правильно: «Мы должны понимать, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков».

Урегулировать ситуацию взялся Максим Решетников, который и поручил правительству внести предложения по устранению норм, нарушающих права матерей-одиночек. Уместно добавить, что закон принимался в прошлом году при непосредственном участии Татьяны Абдуллиной — она еще в статусе министра социального развития презентовала депутатам проект, внесенный губернатором Виктором Басаргиным.

Стефан Савелли
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