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11 мая 2017
12:14  11 мая 2017 0

В Сибири нянечка в детсаду кусала малышей и бросала их на пол

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, пистолет, прицел, дети, ребенок
Дети, подвергшиеся избиениям, проявляют агрессию к родственникамФото: Pixabay.com

Следственный комитет по Омской области организовал доследственную проверку детского сада №247 в городе Омске. Причиной проверки послужила коллективная жалоба, составленная обеспокоенными родителями.

«6 мая 2017 года один из детей рассказал родителям, что в детском саду на сончасе, когда воспитатель отсутствует в группе (ввиду проведения заведующей ежедневной планерки), младший воспитатель (няня) избивает детей, а именно: спящих кидает на пол, бьет подушкой по голове, кусает детей за части тела, пытается душить. Каждый раз это разные дети и способы нанесения телесных повреждений также разные» — сообщила мама одного из подопечных детского сада в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Заведующая детским садом в ответ на жалобу родителей посоветовала перевести болтливого ребенка в другую группу и сделать вид, что ничего не произошло. После этого родители составили коллективную жалобу и отдали ее следователям следственного управления.

«Следователями будут тщательно проверены опубликованные сведения, действиям виновных лиц дана правовая оценка, по результатам проверки будут вынесены процессуальные решения» — сообщает сайт омского СУ СК.

Родители сделали вывод, что если ребенок несколько раз приходит из детского сада с подозрительными синяками и ушибами, то нужно делать медицинское освидетельствование.

Семен Гринберг
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