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11 мая 2017
14:30  11 мая 2017 1

Матвиенко призвала не превращать символы Победы в модный мем

Акция Свеча памяти. Екатеринбург , георгиевская лента, свеча памяти
По словам главы Совета Федерации, использование георгиевских лент в рекламе и торговле неприемлемоФото: Алексей Колчин © URA.RU

Делать из георгиевских лент моду неприемлемо, так же как и использовать их в рекламных целях, заявила Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации.

Матвиенко подчеркнула: инициативу о том, что необходимо предотвратить обесценивание победной символики, нужно вывести на законодательный уровень, сообщает «Национальная служба новостей».

Глава Совета Федерации отметила в интервью «Аргументам недели», что символы Победы в Великой Отечественной войне сейчас становятся чем-то вроде «модного мема» и зачастую используются без должного к ним уважения. Как передает «Эхо Москвы», Матвиенко также добавила, что военно-патриотическая работа с подрастающим поколением не должна быть обязаловкой, иначе это спровоцирует неприятие истории своей страны.

Виктор Жуков
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