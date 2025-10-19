Семью Усольцевых не могут найти уже 22 дня
Поиски семьи Усольцевых продолжаются уже больше трех недель
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Красноярском крае продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей более трех недель назад. За 22 дня спасатели обследовали 8 километров лесных дорог и 5 квадратных километров горно-таежной местности в районе исчезновения. Об этом сообщило краевое аварийно-спасательное формирование «Спасатель».
«Сводная группа краевых спасателей в ходе поисков семьи в Партизанском районе обследовала 5 кв. километров горно-таежной местности и 8 километров лесных дорог», — приводит слова формирования ТАСС. Отмечается, что поиски не принесли результатов.
Накануне спасатели вновь отправились в район исчезновения на квадроциклах. Работы ведутся в труднодоступных участках тайги. К поискам подключены кинологи, используются беспилотники и тепловизоры. Родственники Усольцевых поддерживают постоянную связь с оперативным штабом. Местные жители участвуют в добровольческих группах, которые патрулируют окрестности деревень и лесные массивы.
Семья Усольцевых исчезла 28 сентября 2025 года во время похода по таежной местности Красноярского края, планируя остановиться в домике-куполе на территории Минской петли. Масштабные поиски осложнялись неблагоприятной погодой и сложным рельефом, что затрудняло использование авиации. Активная фаза поисков завершилась, сейчас операции продолжаются точечно с участием специалистов и добровольцев.
