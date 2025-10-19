Вспышки, взрывы и пожар в Оренбурге после атаки беспилотников ВСУ: карта ударов БПЛА на 19 октября

ВСУ массово атаковали Самарскую область беспилотниками Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 19 октября российские силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников над различными регионами страны, сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Больше всего дронов было сбито в Самарской и Саратовской областях. В Оренбурге в результате атаки произошел пожар на газовом заводе, пострадавших нет. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Оренбургская область: пожар на ПВЗ

В результате атаки БПЛА на Оренбург загорелся один из цехов газзавода Фото: Илья Московец © URA.RU

Над Оренбургом прогремело несколько взрывов, по сообщениям очевидцев, было слышно 5-7 хлопков, в небе наблюдались яркие вспышки. Позже поступило подтверждение о попытке атаки беспилотников ВСУ на промышленный объект региона. В результате удара БПЛА произошло возгорание одного из цехов газового завода.

На месте работают все экстренные службы, включая пожарные расчеты МЧС, которые занимаются ликвидацией пожара. По предварительной информации, пострадавших среди сотрудников предприятия нет, а угрозы для близлежащего населенного пункта не зафиксировано.

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. В регионе действует режим воздушных ограничений «Ковер», из-за которого аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет рейсы.

Тульская область: сбит один БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе вводилась угроза атаки БПЛА, но позднее она была отменена. Он поблагодарил жителей за спокойствие и бдительность. По его данным, в ходе работы сил ПВО был уничтожен один украинский БПЛА.

В результате инцидента пострадавших нет, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Глава региона напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по единым номерам экстренных служб: 01, 101 или 112.

Воронежская область: опасность атаки БПЛА

В Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Воронежской области этой ночью была введена опасность атаки БПЛА. Позднее режим был снят. По словам губернатора Александра Гусева, дежурными силами ПВО были сбиты пять дронов ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Липецкая область: воздушная опасность

Минувшей ночью над Липецкой областью было сбито два украинских беспилотника. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в Ельце и ряде муниципалитетов был введен красный уровень угрозы атаки БПЛА.

Позднее для этих территорий и всей области действовал желтый уровень «Воздушная опасность», за исключением Данковского района, где сохранялся красный уровень. В настоящее время все режимы сняты.

Брянская область: пострадавших нет

Средствами ПВО над территорией Брянской области были обнаружены и уничтожены два вражеских дрона. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Кроме того, в регионе была объявлена беспилотная опасность. Позднее она была отменена.

Пензенская область: ограничения в работе интернета

В Пензенской области временно ограничивали работу интернета Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отмене режима «Беспилотная опасность», который действовал на территории региона в течение семи часов. На этот период были введены временные ограничения работы мобильного интернета в целях безопасности граждан. Для экстренных случаев оставался доступен телефон службы спасения — 112.

Татарстан: режим беспилотной опасности

На территории Татарстана с 2:47 по местному времени действует режим «Беспилотная опасность». Данный режим вводится в случае обнаружения беспилотников, движущихся в направлении республики.

Самарская область: уничтожены 12 БПЛА

Территория Самарской области подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Над регионом было уничтожено 12 беспилотников ВСУ. В связи с чрезвычайной ситуацией были введены временные ограничительные меры. В их числе — приостановка работы аэропорта и ограничения в работе мобильного интернета.

Ростовская область: возгорание камыша

Этой ночью силы ПВО сбили над Ростовской областью пять украинских беспилотников. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, они были уничтожены в воздушном пространстве над Чертковским, Миллеровским, Боковским и Верхнедонским районами.

В результате падения обломков одного из дронов за пределами населенного пункта Кутейниково в Чертковском районе произошло возгорание сухой растительности. Пожарные подразделения оперативно ликвидировали горение камыша. Никто из жителей не пострадал.

Ограничения в аэропортах

В нескольких российских аэропортах были введены ограничения этой ночью Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В целях обеспечения безопасности полетов в нескольких аэропортах России были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В настоящее время все ограничения сняты, в том числе в аэропортах Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин), Уфы и Оренбурга — с 06:15 мск, а также ранее в аэропортах Калуги (Грабцево) и Волгограда. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в telegram-канале.