Бывший партнер Павла Деревянко отдаст 400 млн рублей за мошенничество

Бывший деловой партнер актера Павла Деревянко Григорий Мулузян обязан выплатить пострадавшим сумму в размере 400 миллионов рублей. Такая информация содержится в материалах уголовного дела. "Мулузян частично признал вину, длительное время содержится под стражей, возмещает ущерб", - говорится в документах, их приводит ТАСС. Уточняется, что также криптоинвестор должен отдать потерпевшим 400 млн рублей. Кроме того, в материалах отмечается, что срок ареста Григория Мулузяна, задержанного в прошлом году по подозрению в оказании давления на одного из четырех потерпевших в ходе предварительного следствия, был продлен до декабря 2025 года. Уголовное дело против Мулузяна было возбуждено еще в 2023 году