Сальмонеллез нашли у пострадавших от отравления в Бурятии

Число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Бурятии, возросло до 21. У пострадавших был выявлен сальмонеллез. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов «На данный момент зарегистрировано 43 случая, в том числе 21 ребенок, у троих пациентов подтверждён сальмонеллез», — сказано в сообщении главы, опубликованном в telegram-канале. По его словам, в инфекционной больнице дополнительно развернуты койки, все заболевшие получают необходимую медпомощь. Также отмечается, что состояние больных находится под постоянным контролем врачей. Медицинские службы продолжают работать в усиленном режиме. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, в том числе исследование проб продукции и условий производства в закрытом цехе. Жителей республики просят внимательно относиться к выбору точек общественного питания, особенно при покупке блюд для детей. Ранее стало известно о крупном случае отравления в Бурятии, в результате которого пострадали 43 человека. По данным следствия, источник инцидента связан с продукцией, произведенной ООО «Восток» и реализованной в торговой сети «Николаевский». Правоохранительные органы региона возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт товаров, не отвечающих установленным нормам безопасности.