Облил людей грязью и заставил встать на колено: Трамп отреагировал на протесты

Трамп отреагировал на протесты виде сгенерированным ИИ Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором он появляется в образе короля и обрушивает потоки грязи на протестующих с борта истребителя. Об этом свидетельствует ролик, опубликованный в социальной сети Truth Social. «Трамп опубликовал видео, сделанное одним из пользователей соцсети Х. На нем Трамп в образе короля летит на истребителе, после чего начинает сбрасывать большое количество грязи на протестующих», — сказано в сообщении РИА Новости. На этом Трамп не остановился. Он сделал репост еще одного видео, ранее опубликованного вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом на платформе Bluesky. В этом ролике, также созданном с помощью нейросетей, Трамп представлен в образе монарха с мечом в руках. В финальной сцене экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер преклоняют перед ним колени. Это видео было сделано на фоне массовых протестов движения No Kings, которые проходят во всех 50 штатах США на фоне обвинений Дональда Трампа в авторитаризме и введения новых мер против нелегальных мигрантов. Акции совпали с продолжающимся шатдауном, а сам Трамп ранее заявил, что не считает себя королем, несмотря на обвинения и образы, используемые в соцсетях. Вице-президент Джей Ди Вэнс также высказывал возможность привлечения армии для наведения порядка без одобрения конгресса.