Комету C/2025 A6 Lemmon можно увидеть невооруженным глазом 21 октября

Срочная новость Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Долгопериодическая комета C/2025 A6 Lemmon, которая максимально сблизится с Землей 21 октября, пережила неожиданные колебания яркости, но теперь снова видна невооруженным глазом в местах с темным небом. Об этом сообщил крымский астроном Александр Якушечкин. «Накануне яркость кометы неожиданно стала падать. Это могло говорить о процессах внутри ядра кометы. Однако дальнейшие наблюдения разрушение ядра не подтвердили. Яркость сейчас снова повысилась до 4.5 звездной величины», — сказал астроном для РИА Новости. Комету C/2025 A6 Lemmon можно будет наблюдать 21 октября во время максимального сближения с Землей на расстоянии 90 миллионов километров. После неожиданного падения яркости блеск кометы восстановился до 4,5 звездной величины, что позволяет видеть ее невооруженным глазом в условиях темного неба и даже фотографировать на смартфон в ночном режиме. Астрономы отмечают высокую активность в хвосте кометы, где постоянно отрываются сгустки газа, что свидетельствует о нестабильных процессах в ядре. Уникальность этого события подчеркивается тем, что предыдущее сближение кометы с Землей произошло 1350 лет назад — в 625 году, а следующее ожидается лишь через 1154 года. Наблюдать комету можно в вечернее и утреннее время, а к 21 октября она окажется near яркой звезды Арктур в созвездии Волопаса. Комета C/2025 A6 Lemmon — долгопериодическая, в последний раз она пролетала near Земли в 625 году, до образования российской государственности. После сближения с Юпитером в апреле 2025 года ее орбита изменилась, и следующее возвращение произойдет через 1154 года. В Крыму комету можно наблюдать на вечернем и утреннем небе. К 21 октября она окажется near яркой звезды Арктур в созвездии Волопаса.