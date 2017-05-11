{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
10 мая 2017
09 мая 2017
08 мая 2017
07 мая 2017
15:29  11 мая 2017 3

Югорский инспектор, заявивший о коррупции внутри МВД, представил доказательства своих слов. ВИДЕО

Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция россии, дпс, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба
В ГИБДД - громкий скандалФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый «единственный честный гаишник» из ХМАО-Югры утверждает, что подвергается уголовному преследованию незаконно — дело якобы могли сфабриковать. Сургутский инспектор ГИБДД Сергей Иванов представил в качестве доказательства своих слов видеозаписи регистратора патрульных машин. Автомобили участвовали в задержании нарушителей, после которого Иванов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

На кадрах видно, как один из пассажиров остановленной в результате погони «Тойоты» сопротивляется задержанию, а именно бьет Иванова ногой в пах несколько раз. В ответ инспектор, уже обездвижив мужчину, также пинает его два раза в бедро.

Согласно официальному релизу регионального СКР, «один из сотрудников дорожно-патрульной службы, превышая свои должностные полномочия, нанес пассажиру задержанного транспортного средства, не оказывающему какого-либо сопротивления, удары ногами в область туловища».

На видео Сергей Иванов выходит из салона внедорожника через заднюю дверь и нависает над пассажиром. Можно разглядеть, как задержанный наносит несколько ударов инспектору промеж ног.

По словам Иванова, при расследовании дела факт видеозаписи был проигнорирован, равно как и участие в потасовке других сотрудников ГИБДД, которые также с целью нейтрализации правонарушителей применяли силу. Иванов также приводит в свою защиту соответствующие рапорты инспекторов (имеются в распоряжении агентства). «Я не превышал свои должностные полномочия и действовал в соответствии с законом», — заявил корреспонденту «URA.RU» Сергей Иванов.

В адрес СУ СК РФ по ХМАО-Югре направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с уголовным делом инспектора ГИБДД,

Согласно официальным материалам следствия, в Сургуте сотрудники ГИБДД устроили погоню за автомобилем, водитель которого отказался предъявить документы и попытался скрыться от полиции. В результате погони автомобиль был остановлен, и один из сотрудников ДПС (Иванов) нанес удары одному из пассажиров.

По словам Иванова, возбужденное уголовное дело — это последствие других событий, произошедших за месяц до инцидента с задержанием. Инспектор пытался привлечь к наказанию за езду в нетрезвом виде сына экс-главы ГИБДД ХМАО-Югры, Сергея Алгазина, устроившего ДТП на одной из улиц Сургута.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров