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Главные новости Пермского края
15:20  11 мая 2017 1

Пермский губернатор окунется в проблемы коми-пермяков

Поездка губернатора Решетникова в Усолье и на Соликамскбумпром. Пермь, решетников максим
Максим Решетников возвращается на СеверФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Глава Прикамья Максим Решетников вновь отправится на север региона. В пресс-службе краевой администрации «URA.RU» рассказали, что врио губернатора окунется в проблемы коми-пермяков.

В пятницу, 12 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников направится в Коми-Пермяцкий округ, который с декабря 2005 года наряду с Пермской областью является частью Пермского края. Глава региона посетит центральную районную больницу в селе Юрла, проведет совещание по вопросам развития лесной промышленности. В Юсьвинском районе Решетников осмотрит участок дороги Юсьва-Мелюхино.

Вечером в Кудымкаре Максим Решетников встретится с активом «Единой России» в рамках участия в предварительном внутрипартийном голосовании по выдвижению кандидата в губернаторы. В культурно-деловом центре соберутся единороссы со всего Коми-Пермяцкого округа.

Новость по теме
Пермский губернатор посмотрел спектакль в скандально известном театре

В начале марта Максим Решетников уже побывал в Кудымкаре. Визит носил «полуофициальный» характер. Глава региона встретился с главой Коми-Пермяцкого округа — министром Виктором Рычковым и мэром Кудымкара Иваном Мехоношиным, сходил на спектакль в скандально известный драматический театр, реконструкция которого продолжалась более десяти лет и потребовала более миллиарда бюджетных рублей.

При этом проект реализовывался с многочисленными нарушениями и недоделками, а в 2008 году его взял под особый контроль президент Владимир Путин.

Стефан Савелли
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