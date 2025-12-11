Небольшой снег и тепло ждут Пермь

В Перми ожидается небольшой снег Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Пермякам стоит приготовиться к теплому погодному периоду. Ближайшие дни будут выше климатической нормы для декабря. Такой прогноз дает telegram-канал «О погоде из первых рук».

«Циклоническая деятельность будет доминировать, как результат, облачная с прояснениями погода, с небольшими и умеренными снегопадами, сложными гололедно-изморозевыми отложениями. Температурный фон очень высокий для данного сезона: ночью и днем -9...-4, в ночные часы при прояснениях на крайнем юге до -14», — говорится в прогнозе.