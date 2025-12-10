Логотип РИА URA.RU
Общество

Пермский тракт встал в глухую пробку из-за ДТП

10 декабря 2025 в 22:35
Авария произошла на 300-м километре

Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечером 10 декабря на Пермском тракте произошла авария, из-за чего пришлось перекрыть дорогу. Информацию об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 км 300 произошло ДТП! Движение в направлении г. Пермь полностью перекрыто!» — сообщают дорожники.

Из-за перекрытия движения в районе аварии образовалась пробка. Ее длина составляет почти три километра.

Водителям, которые планируют маршрут в Пермь или до ближайших населенных пунктов, рекомендуют закладывать дополнительное время в пути и по возможности выбирать объездные дороги. Ожидается образование заторов на подъездах к данному участку.

