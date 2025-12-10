Пермский тракт встал в глухую пробку из-за ДТП
Авария произошла на 300-м километре
Фото: Илья Московец © URA.RU
Вечером 10 декабря на Пермском тракте произошла авария, из-за чего пришлось перекрыть дорогу. Информацию об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 км 300 произошло ДТП! Движение в направлении г. Пермь полностью перекрыто!» — сообщают дорожники.
Из-за перекрытия движения в районе аварии образовалась пробка. Ее длина составляет почти три километра.
Водителям, которые планируют маршрут в Пермь или до ближайших населенных пунктов, рекомендуют закладывать дополнительное время в пути и по возможности выбирать объездные дороги. Ожидается образование заторов на подъездах к данному участку.
