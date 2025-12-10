Пермский тракт встал в глухую пробку из-за ДТП

Вечером 10 декабря на Пермском тракте произошла авария, из-за чего пришлось перекрыть дорогу. Информацию об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Из-за перекрытия движения в районе аварии образовалась пробка. Ее длина составляет почти три километра.

Водителям, которые планируют маршрут в Пермь или до ближайших населенных пунктов, рекомендуют закладывать дополнительное время в пути и по возможности выбирать объездные дороги. Ожидается образование заторов на подъездах к данному участку.