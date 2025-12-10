Логотип РИА URA.RU
Общество

Пермяк вышел из дома, после чего пропал на три месяца

11 декабря 2025 в 03:53
Мужчину искали всю осень

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми ищут 46-летнего Поршнев Алексея, который в сентябре вышел из дома и пропал. Мужчина мог остаться в Перми, а мог и направиться в Свердловскую область, считают волонтеры из поисково-спасательной бригады «ЛизаАлерт».

«Пропал Поршнев Алексей Дмитриевич, 48 лет, Пермь. 17 сентября 2025 года вышел из дома и не вернулся», — заявили волонтеры.

В последний раз мужчину видели в черной куртке, черном свитере с белой полоской, синих джинсах и черных ботинках. Алексей плотного телосложения, ростом около 180 сантиметров. У него темные волосы и карие глаза.  Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея, позвоните по номерам «8(922)002-01-12» или «112».

Мужчину не могут найти почти три месяца

Фото: «ЛизАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

