Динозавры, юмор и много джаза: афиша Перми на 13-14 декабря

В Перми есть где отдохнуть с душой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ближайшие выходные в Перми будет пройдет фестиваля джаза, сразу два концерта даст известный комик Андрей Бебуришвили, а Балет Евгения Панфилова начнет отмечать Новый год. Подробности — в обзоре URA.RU.

13 декабря

«Новогодняя телега» от балета Панфилова (12+)

Театр «Балет Евгения Панфилова» начинает отмечать Новый год. В субботу на сцене шоу «Новогодняя телега» на популярную отечественную и зарубежную музыку от хореографов Евгения Панфилова, Сергея Райника и Алексея Расторгуева. В программу входят проверенные временем номера на музыку от кантри до ABBA.

Бебуришвили в ДК Калинина (18+)

Российский комик Андрей Бебуришвили приезжает в Пермь 13 декабря. Два концерта он даст в ДК Калинина. Программа «Новое и лучшее» — это смех, дерзость и немного ностальгии.

Закат эпохи динозавров в Планетарии (6+)

С юной Люси и ее отцом зрители отправятся в далекое прошлое Земли, где встретятся с предками современных птиц — крылатыми динозаврами. Вместе они будут искать ответ на вопрос — как динозавры научились летать? Шоу наполнено информацией о движении континентов и звезд, столкновении с астероидами, процессе вымирания и явления полета. «Закат Эпохи Динозавров» одно из первых полнокупольных шоу в мире полностью построенное на сложных комбинированных съемках живых актеров и компьютерной графике.

Новоорлеанский джаз в Органном зале (6+)

Горячие ритмы, виртуозные импровизации и неповторимая энергетика легендарных мелодий ждет любителей джаза в Органном зале Пермской филармонии. На сцене выступит Moscow Trad Jazz Band. Коллектив более 20 лет выступает на лучших площадках России и мира, участвует в джазовых фестивалях и телепроектах.

«Джаз-лихорадка» в ДК Солдатова (12+)

ХХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка» стартует в субботу в ДК Солдатова. Откроет концерт пермский ансамбль «Аристократ» под руководством Константина Березина. Затем на сцену выйдет эстрадно-джазовый коллектив Art & Cool и его солистка Татьяна Лекомцева. Гостями вечера станут тромбонист, композитор и дирижер Виталий Владимиров из Екатеринбурга и вокалистка из Уфы Ирина Остина.

14 декабря

«Джаз-лихорадка» в ДК Солдатова (12+)

Во второй день фестиваля публику ждут выступления пермских ансамблей «Се-Ля-Ви» и Roman Averin Project. Главными звездами заявлены трио Олега Бутмана и Жоандер Сантос, выступающий на площадках Латинской Америки и Европы. Финалом фестиваля станет выступление джазового оркестра под руководством заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина с участием ведущих музыкантов Перми.

«Дикие лебеди» в Губернии (3+)

Интерактивное камерное представление по сказке Ганса Христиана Андерсена в Комнате сказок ПДНТ «Губерния» придумано для самых маленьких. Пройдут два показа — для малышей от трех лет и детей от шести лет. «И самым маленьким, и тем, кто уже умеет читать и писать, будет интересно пройти все испытания с Элизой, героиней сказки, и ее братьями. В сказке звучит музыка Доменико Скарлатти и Кристофа Виллибальда Глюка, непременно в живом исполнении. Сказку расскажет Наталья Кожанова, инструментальное сопровождение Ольга Хохрякова, сказочные секреты Олег Сивков», — рассказали в «Губернии».

«Пароль: Морозко» в Доме актера (6+)