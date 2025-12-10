Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Пермском крае впервые за два года подорожает социальный проездной

10 декабря 2025 в 18:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Стоимость социального проездного не повышалась почти два года

Стоимость социального проездного не повышалась почти два года

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае впервые за почти двухгодичный срок вырастет цена электронного социального проездного. Повышение стоимости произойдет с 16 декабря.

«С 16 декабря 2025 года стоимость электронного социального проездного документа (ЭСПД) повысится до 1200 рублей в месяц. Изменения стоимости проездного является плановой индексацией. Его стоимость не менялась почти два года», — сообщил telegram-канал краевого министерства транспорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае была временно недоступна функция пополнения электронного социального проездного через сервис «Сбербанк-Онлайн». Причина ограничений послужила смена оператора.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал