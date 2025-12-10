В Пермском крае впервые за два года подорожает социальный проездной
Стоимость социального проездного не повышалась почти два года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском крае впервые за почти двухгодичный срок вырастет цена электронного социального проездного. Повышение стоимости произойдет с 16 декабря.
«С 16 декабря 2025 года стоимость электронного социального проездного документа (ЭСПД) повысится до 1200 рублей в месяц. Изменения стоимости проездного является плановой индексацией. Его стоимость не менялась почти два года», — сообщил telegram-канал краевого министерства транспорта.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае была временно недоступна функция пополнения электронного социального проездного через сервис «Сбербанк-Онлайн». Причина ограничений послужила смена оператора.
