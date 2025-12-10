В Пермском крае впервые за два года подорожает социальный проездной

Стоимость социального проездного не повышалась почти два года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае впервые за почти двухгодичный срок вырастет цена электронного социального проездного. Повышение стоимости произойдет с 16 декабря.

«С 16 декабря 2025 года стоимость электронного социального проездного документа (ЭСПД) повысится до 1200 рублей в месяц. Изменения стоимости проездного является плановой индексацией. Его стоимость не менялась почти два года», — сообщил telegram-канал краевого министерства транспорта.