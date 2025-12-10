Логотип РИА URA.RU
В Перми исчезают алкомаркеты

В Перми за год на 28,6% сократилось число магазинов по продаже алкоголя
10 декабря 2025 в 19:41
Алкомаркетов в 2025 году стало заметно меньше

Алкомаркетов в 2025 году стало заметно меньше

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми за год заметно сократилось количество специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции. Их стало меньше на 28,6%.

«В Перми число алкогольных магазинов сократилось с 929 до 663, на 28,6%. Об этом говорят данные аналитиков проекта Commers Estate», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Издание уточняет, что среди российских городов наиболее заметное сокращение количества магазинов по продаже алкогольной продукции произошло в Краснодаре. Там число алкомаркетов снизилось с 1833 до 1284 торговых точек. Второе место занял Красноярск, где количество таких магазинов снизилось с 1627 до 1078. Заметно меньше алкомаркетов стало также в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске. По данным аналитиков сокращение связано со стратегией перераспределения торговых точек, которые ведут крупные ритейлеры.

Ранее URA.RU рассказывало, что алкогольные магазины в Перми поддержали сокращение времени для продажи спиртосодержащих напитков. Речь о предложении прекращать продавать алкоголь в 22:00.

