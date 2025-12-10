Логотип РИА URA.RU
Редкие зимние цветы распустились в Пермском крае. Фото

10 декабря 2025 в 23:21
"Ледяные цветы" появляются на тонком льду при низких температурах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Редкое природное явление зафиксировали на Сылвенском заливе Камского водохранилища в Пермском крае. Здесь в районе села Троица на льду появились так называемые «ледяные цветы» — скопления снежных кристаллов определенной формы. Об этом 10 декабря сообщил центр геоинформационных систем Пермского государственного университета в своем telegram-канале.

«„Ледяные цветы“ на Сылвенском заливе Камского водохранилища в районе села Троица, сформировавшиеся при замерзании залива на фоне сильного мороза и большого контраста температуры воды и воздуха. Сегодня последний день, когда можно было наблюдать это явление», — говорится в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

«Ледяные цветы» относятся к редким природным эффектам и появляются только при сочетании строго определенных метеорологических условий. Для их появления необходима небольшая толщина льда, температура воздуха не выше -20 градусов, а также тихая, безветренная погода.

Фото: telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края»

