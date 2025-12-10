Логотип РИА URA.RU
Путин присвоил почетные награды и звания пермским нефтяникам

Пермяка Игоря Шамина наградили Медалью «Ордена за заслуги перед Отечеством»
10 декабря 2025 в 18:36
Все награжденные являются работниками нефтегазовой отрасли

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил почетные награды и звания четверым пермякам. Это сотрудники предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в регионе.

«Медаль „Ордена за заслуги перед Отечеством“ второй степени. Наградить Шамина Игоря Геннадьевича, замначальника цеха Полазненского нефтегазопромысла ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“. Присвоить звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“ товарному оператору ООО „ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез“ Ракитину Станиславу Ивановичу и сотрудникам ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“ Тимшину Александру Михайловичу и Юркову Владимиру Петровичу», — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой завотделением больницы Архангела Михаила Илью Антонюка. Также глава государства объявил благодарность старшему референту ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Екатерине Поповой.

