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11 мая 2017
15:13  11 мая 2017 1

Мэрия Екатеринбурга избавится от похоронного и мусорного бизнеса

Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, полигон ТБО, спецавтобаза
Спецавтобаза и еще три муниципальных компании будут проданы до 2019 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга внесла в план приватизации муниципального имущества на следующие ближайшие два года четыре МУПа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии за подписью сити-менеджера Александра Якоба.

Согласно документу, в 2017—2019 годах мэрия выставит на продажу компанию по производству кисломолочной лечебной продукции «Уралбиомед», комбинат специализированного обслуживания (похоронную службу), компанию по продаже продуктов и алкоголя ТД «Железнодорожный», а также крупнейшее предприятие по вывозу и утилизации отходов «Спецавтобаза». Последняя, к слову, также занимается отловом бездомных животных.

Кроме того, в этот же план попали около десятка нежилых помещений, зданий и земельных участков.

В конце марта гордума Екатеринбурга утвердила продажу четырех объектов культурного наследия регионального значения и 12 объектов недвижимости.

Сергей Демин
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