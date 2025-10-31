Новый экспонат можно увидеть в музее с 31 октября Фото: Вадим Шамсияров для Музейного комплекса

В Музейном комплексе в Верхней Пышме появился новый экспонат — немецкий автомобиль 30-х годов XX века. Opel P4 занял свое место в новом выставочном пространстве, где демонстрируются особенности эксплуатации иностранных авто в СССР.

«История окутана тайной, но предполагается, что он (Opel P4 — прим. ред.) попал в СССР после войны, а возможно даже раньше. Автомобиль был выпущен между 1935 и 1937 годами. Из-за того, что оригинальных деталей в советское время не было в общей доступности, их заменяли аналогами», — поделились с URA.RU представители музея.

Так, например, на Opel P4 появились детали отечественного производства: двигатель и колеса от «Москвича», электрооборудование от «Волги», газовые поворотники. Также в машине появились врезка в лобовое стекло, новая крыша салона и многочисленные заплаты по корпусу.

Сама же экспозиция нового зала оснащена искусственным интеллектом — возле машин стоят специальные AR-прицелы. Они позволяют увидеть «неродные» элементы автомобиля и узнать о них побольше.