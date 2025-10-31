Уральский металлургический гигант принял участие в создании нового павильона на ВДНХ
При строительстве павильона ВДНХ использовали стальные двутавры ЕВРАЗ НТМК
Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК
При строительстве павильона № 20 на ВДНХ в Москве использовали более 730 тонн стальных двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В настоящее время первый этап строительства павильона № 20 на территории ВДНХ завершен. Сформирована жесткая пространственная структура, на которую впоследствии будут опираться стены и фасад», — уточнили в пресс-службе. Металлический каркас здания изготовил завод-партнер компании EVRAZ STEEL BUILDING (экосистема EVRAZ STEEL).
На данный момент на стройплощадке павильона специалисты проводят стыковку узлов, проверяют геометрию и качество сварных соединений. Также идет монтаж лестниц и вспомогательных конструкций, прокладываются трубопроводы.
ЕВРАЗ НТМК производит более 300 видов стальных двутавров высотой от 150 до 725 мм. Продукцию компании отличает высокий уровень прочности и износостойкости, что позволяет использовать ее даже в условиях Крайнего Севера. Комбинат также изготавливает стальной двутавр под брендом «Балмакс», который считается премиальным видом продукции, отличается высокой прочностью, отличной ударной вязкостью и свариваемостью.
