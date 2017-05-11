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11 мая 2017
16:10  11 мая 2017 0

Правительство РФ отказалось увеличивать нормы жилплощади для инвалидов

Адресники. Ханты-Мансийск, инвалиды-колясочники
Инициатива региональных депутатов осталась без поддержки кабинета министровФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство РФ не поддержало инициативу депутатов Смоленской области, предложивших увеличить нормы жилплощади для семей, имеющих детей-инвалидов. Соответствующее заключение размещено в электронной базе Госдумы.

Смоленские парламентарии предлагали внести изменения в статью 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предусматривающий увеличение предоставляемых квадратных метров людям с ограниченными возможностями с 18 квадратных метров до 26, сообщает газета «Коммерсант». Депутаты объяснили внесение инициативы тем, что на современном рынке недвижимости практически невозможно найти квартиры с метражом менее 25 квадратных метров.

В документе отмечается, что правительство «поддерживает инициативы, направленные на улучшение мер социальной поддержки инвалидов». При этом уточняется, что законодательством РФ «уже предусмотрены меры, направленные на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

Сергей Макеев
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