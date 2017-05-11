18:23 11 мая 2017 0

Владимиру Путину доверяют все больше и больше россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 82 процентов россиян одобряют деятельность главы государства Владимира Путина. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи обращают внимание, что всего за месяц рейтинг одобрения российского президента вырос с 81,6% в конце апреля до 82,1% в первой декаде мая, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ходе опроса большинство респондентов отметили, что решение важных государственных вопросов они бы доверили именно Путину.