Путин обозначил новую глобальную проблему

Путин заявил о конкурентном преимуществе России из-за нехватки воды в мире Фото: Роман Наумов © URA.RU

Проблема нехватки водных ресурсов в мире обостряется, что создает новые возможности для России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с помощником президента Русланом Эдельгериевым.

«Проблема водных ресурсов становится все более и более острой и для нас — у нас, слава богу, все нормально, но для окружения нашего, для стран СНГ очень острый [вопрос]», — отметил Путин, сообщается на официальном сайте президента России. Он подчеркнул, что Россия обладает в этой сфере конкурентными преимуществами.

Глава государства указал на необходимость эффективно использовать природные преимущества страны. Водный кризис в соседних государствах открывает новые стратегические перспективы для Москвы.

