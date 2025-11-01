Путин обозначил новую глобальную проблему
Путин заявил о конкурентном преимуществе России из-за нехватки воды в мире
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Проблема нехватки водных ресурсов в мире обостряется, что создает новые возможности для России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с помощником президента Русланом Эдельгериевым.
«Проблема водных ресурсов становится все более и более острой и для нас — у нас, слава богу, все нормально, но для окружения нашего, для стран СНГ очень острый [вопрос]», — отметил Путин, сообщается на официальном сайте президента России. Он подчеркнул, что Россия обладает в этой сфере конкурентными преимуществами.
Глава государства указал на необходимость эффективно использовать природные преимущества страны. Водный кризис в соседних государствах открывает новые стратегические перспективы для Москвы.
Ранее Путин неоднократно подчеркивал стратегическое значение энергетических ресурсов для России, критикуя отказ западных стран от российских нефти и нефтепродуктов и указывая на то, что сокращение поставок приведет к росту цен на мировом рынке. В контексте санкционных ограничений Москва активно ищет новые направления развития экономики и партнерства, развивая собственные производственные цепочки и переориентируясь на альтернативные источники конкурентных преимуществ.
