Отец Илона Маска нашел виновных в срыве встречи Путина и Трампа

Эррол Маск заявил, что с нетерпением ждал встречи Путина и Трампа Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште сорвали американские производители оружия. Об этом он сообщил в интервью российским журналистам, комментируя последние санкции США в отношении России.

«Я думаю, это очень плохо. Я действительно с нетерпением ждал этой встречи в Будапеште с участием Путина и Трампа. Не думаю, что ее отменили по какой-то другой причине, кроме колоссального давления со стороны американских оружейных производителей — военного комплекса», — заявил Эррол Маск в интервью ТАСС. По его мнению, американский военно-промышленный комплекс заинтересован в продолжении конфликтов, поскольку значительная часть доходов США зависит именно от производства и продажи оружия.

Маск также отметил, что военно-промышленный комплекс нуждается в местах, где можно было бы использовать произведенное оружие. Кроме того, он выразил надежду на изменение приоритетов американской оборонной промышленности в пользу научных и технологических разработок. «Нам нужно, чтобы военно-промышленный комплекс переключился на действительно важные вещи — такие как гравитация, путешествия во времени и в пространстве, другие направления, — подчеркнул Маск.

Продолжение после рекламы

Ранее после телефонных переговоров двух лидеров, состоявшихся 16 октября, в ходе которых была достигнута предварительная договоренность о проведении саммита в Будапеште. Однако вскоре подготовка к мероприятию была прервана.