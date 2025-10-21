Кабинет министров Японии подал в отставку перед выборами нового премьера
Новым премьер-министром впервые в стране станет женщина
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку. Об этом сообщило агентство Kyodo News.
Отставка кабинета министров связана с необходимостью обеспечить легитимность процедуры избрания нового лидера исполнительной власти, говорится в публикации. Ожидается, что новый состав кабинета будет сформирован уже в ближайшие часы после процедуры голосования.
Ожидается, что Санаэ Такаити станет новым премьер-министром. Если не произойдет неожиданных изменений, именно она будет приведена к присяге как 64-й премьер-министр Японии и первая женщина в истории страны на этой должности.
