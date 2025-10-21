Логотип РИА URA.RU
Кабинет министров Японии подал в отставку перед выборами нового премьера

21 октября 2025 в 06:23
Новым премьер-министром впервые в стране станет женщина

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Отставка кабинета министров связана с необходимостью обеспечить легитимность процедуры избрания нового лидера исполнительной власти, говорится в публикации. Ожидается, что новый состав кабинета будет сформирован уже в ближайшие часы после процедуры голосования.

Ожидается, что Санаэ Такаити станет новым премьер-министром.  Если не произойдет неожиданных изменений, именно она будет приведена к присяге как 64-й премьер-министр Японии и первая женщина в истории страны на этой должности.

