Норвежские лыжники задумались о бойкоте в случае допуска россиян

Сборная Норвегии по лыжным гонкам рассматривает возможность бойкота международных соревнований, если к участию вновь будут допущены российские спортсмены. Об этом 21 октября сообщает агентство NTB со ссылкой на представителей национальной команды.

«Бойкот — это реальный вариант, если других возможностей повлиять на ситуацию не останется», — приводит слова тренера NTB. Олимпийский чемпион Эрик Валнес добавил, что хотя не считает себя политиком, преждевременное возвращение россиян при действующих санкциях и продолжающемся конфликте выглядит некорректным.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) уведомила национальные федерации о планах рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах. В письме FIS отмечается, что возвращение представителей этих стран отвечает интересам развития лыжного спорта. Организаторы заявили, что результаты голосования по этому вопросу будут конфиденциальными.

