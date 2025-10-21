В Волгограде задерживают рейсы на прилет и вылет

В Волгограде задерживаются рейсы на прилет и вылет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В аэропорту Волгограда задержали четыре авиарейса. Связано это с ограничениями на прием и выпуск самолетов, введенных воздушной гаванью. Об этом свидетельствуют данные международного аэропорта Волгограда.

Из онлайн-табло следует, что задерживаются рейсы на вылет в Москву и Анталью. Также на прилет временно задержка рейсов из Антальи и Астрахани.