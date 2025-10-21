В Волгограде задерживают рейсы на прилет и вылет
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В аэропорту Волгограда задержали четыре авиарейса. Связано это с ограничениями на прием и выпуск самолетов, введенных воздушной гаванью. Об этом свидетельствуют данные международного аэропорта Волгограда.
Из онлайн-табло следует, что задерживаются рейсы на вылет в Москву и Анталью. Также на прилет временно задержка рейсов из Антальи и Астрахани.
До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в ряде российских аэропортов были введены ограничения на перелеты. Соответствующие режимы вводили аэропорты Саратова, Тамбова и Волгограда, Геленджика, Нижнего Новгорода, Сочи и Владикавказа. В Саратове спустя время ограничения были сняты.
