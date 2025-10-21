Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Волгограде задерживают рейсы на прилет и вылет

21 октября 2025 в 06:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Волгограде задерживаются рейсы на прилет и вылет

В Волгограде задерживаются рейсы на прилет и вылет

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В аэропорту Волгограда задержали четыре авиарейса. Связано это с ограничениями на прием и выпуск самолетов, введенных воздушной гаванью. Об этом свидетельствуют данные международного аэропорта Волгограда. 

Из онлайн-табло следует, что задерживаются рейсы на вылет в Москву и Анталью. Также на прилет временно задержка рейсов из Антальи и Астрахани. 

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в ряде российских аэропортов были введены ограничения на перелеты. Соответствующие режимы вводили аэропорты Саратова, Тамбова и Волгограда, Геленджика, Нижнего Новгорода, Сочи и Владикавказа. В Саратове спустя время ограничения были сняты.   

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал