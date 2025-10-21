Россияне столкнулись с проблемами вылета в аэропорту Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде задерживаются рейсы на прилет и вылет Фото: Размик Закарян © URA.RU

В аэропорту Нижнего Новгорода временно задерживаются рейсы, причем как на вылет, так и на прием. До этого в Росавиации писали, что аэропорт города вводил ограничения на перелеты в целом. Соответствующие данные отражены в онлайн-табло воздушной гавани.

Известно, что задержаны рейсы на вылет в Оренбург, Екатеринбург и Орск. в свою очередь рейсы не принимаются из Кургана, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми и Санкт-Петербурга.