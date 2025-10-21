Россияне столкнулись с проблемами вылета в аэропорту Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде задерживаются рейсы на прилет и вылет
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В аэропорту Нижнего Новгорода временно задерживаются рейсы, причем как на вылет, так и на прием. До этого в Росавиации писали, что аэропорт города вводил ограничения на перелеты в целом. Соответствующие данные отражены в онлайн-табло воздушной гавани.
Известно, что задержаны рейсы на вылет в Оренбург, Екатеринбург и Орск. в свою очередь рейсы не принимаются из Кургана, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми и Санкт-Петербурга.
Известно, что в настоящий момент в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на полеты. Также сообщается, что подобные режимы работы введены и в ряде других аэропортов.
