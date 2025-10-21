Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Россияне столкнулись с проблемами вылета в аэропорту Нижнего Новгорода

21 октября 2025 в 06:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Нижнем Новгороде задерживаются рейсы на прилет и вылет

В Нижнем Новгороде задерживаются рейсы на прилет и вылет

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В аэропорту Нижнего Новгорода временно задерживаются рейсы, причем как на вылет, так и на прием. До этого в Росавиации писали, что аэропорт города вводил ограничения на перелеты в целом. Соответствующие данные отражены в онлайн-табло воздушной гавани.

Известно, что задержаны рейсы на вылет в Оренбург, Екатеринбург и Орск. в свою очередь рейсы не принимаются из Кургана, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми и Санкт-Петербурга. 

Известно, что в настоящий момент в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на полеты. Также сообщается, что подобные режимы работы введены и в ряде других аэропортов. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал