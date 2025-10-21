Поиски Усольцевых возобновили из-за новых улик: что известно о пропаже семьи спустя почти месяц

По делу пропавшей в тайге семье Усольцевых нашли новые улики, поиски возобновлены Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Красноярском крае вновь начались поисковые мероприятия по установлению местонахождения семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября в тайге. На этот раз инициатором поисков выступили сотрудники полиции. Это, по мнению альпиниста и спасателя Дениса Киселева, не является случайностью. Он не исключает того, что в деле могут присутствовать криминальные аспекты.

Кроме того, по предположению ChatGPT, члены семьи, вероятно, могут находиться в труднодоступных районах, таких как глубокие расщелины или пещеры. Согласно мнению нейросети, одной из возможных локаций, где может находиться семья, являются заброшенные объекты горно-химического комбината.

По состоянию на 21 октября в поисковой операции приняли участие свыше 1 500 человек. Массовая фаза поисков была завершена 12 октября. Следствие в качестве основной версии рассматривает несчастный случай. При этом предположения о попытке бегства за границу, криминальном характере происшествия или нападении животных официально не подтверждены. Последние новости о пропавшей в тайге семье — в материале URA.RU.

Поиски возобновлены из-за новых улик

В Красноярском крае возобновлены поисковые работы, направленные на установление местонахождения семьи Усольцевых. На этот раз инициатором выступили сотрудники полиции, что, по мнению Дениса Киселева, не является совпадением. Он высказал предположение, что подобное решение может быть связано с появлением новых обстоятельств в деле Усольцевых. Мужчина отметил, что, вероятно, у следствия появилась информация, о которой широкой аудитории пока не сообщается. Киселев не исключил возможность того, что в деле могли выявиться криминальные аспекты или иные значимые данные, способные существенно изменить понимание произошедшего.

Особое удивление у специалиста вызвал тот факт, что новые детали стали известны лишь спустя месяц после исчезновения семьи. По словам Киселева, возобновление поисков могло последовать после проведения обыска в квартире Усольцевых. В ходе него правоохранители, возможно, обнаружили улики, способные пролить свет на причины исчезновения.

ChatGPT сделал прогноз по местонахождению Усольцевых

Согласно предположениям искусственного интеллекта ChatGPT, представленным в ответе на запрос корреспондента NEWS.ru, исчезнувшая семья, вероятно, может находиться в труднодоступных районах — глубокие расщелины или пещеры. Среди возможных мест пребывания супругов с их пятилетней дочерью нейросеть выделяет заброшенные объекты горно-химического комбината.

По оценке ChatGPT, вероятность того, что Усольцевы находятся на территории Красноярского края, составляет 50%. При этом подчеркивается, что речь идет о скрытых, труднодоступных или заранее подготовленных местах, к числу которых относятся не только расщелины и пещеры, но и заброшенные шахты, густые лесные массивы, старые промышленные сооружения, склады, фермерские и охотничьи хозяйства. В частности, в ответе искусственного интеллекта отдельно упоминаются заброшенные строения горно-химического комбината, расположенного в Железногорске.

Кроме того, ChatGPT указывает на вероятность обнаружения семьи Усольцевых непосредственно в процессе поисковой операции, оценивая ее в диапазоне от 10 до 15%. Существует также 30-процентная вероятность того, что семья могла быть похищена и вывезена за пределы региона в другие субъекты России.

Опровергнута информация, что волонтеров заставили подписать документ о неразглашении

Ранее сообщалось, что волонтеры, принимавшие участие в поисках в тайге, якобы были обязаны подписать договор о неразглашении информации. Как пишут в СМИ со ссылкой на одного из участников поисковой операции, перед отъездом волонтеров и сотрудников МЧС им было предложено оформить соответствующий документ. В настоящее время, по его словам, поисковые мероприятия продолжают специалисты МЧС и Следственного комитета России.

Доброволец также отметил, что в районе предполагаемого исчезновения семьи не обнаружено каких-либо признаков пребывания людей. Так, отсутствуют характерные сломанные ветки и любые другие следы. Семья пропала 28 сентября, в воскресенье, а в ночь на понедельник выпал снег. Если бы Усольцевы пытались выжить в этих условиях, непременно нашли свидетельства их пребывания, рассказал волонтер. Однако позже пресс-служба следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявила, что информация о якобы взятых с волонтеров подписках о неразглашении не соответствует действительности.

Что известно об особенностях района, где пропала семья

Ландшафтные особенности

Туристический гид из Красноярского края Алексей Исиченко в интервью aif.ru отметил, что гора Алат (также известная как Аллад), куда, предположительно, могли направиться Усольцевы, считается одной из наиболее труднодоступных точек данного хребта. По его словам, преодолеть расстояние от поселка Кутурчин до вершины за один световой день невозможно даже для подготовленного человека. Кроме того, Исиченко подчеркнул, что в условиях холодной погоды и тумана тропа легко теряется, а поверхность горы представляет собой сплошной курумник, что значительно осложняет передвижение. Скользкие камни и отсутствие четких ориентиров увеличивают риск заблудиться.

На территории Белогорья проложены маркированные маршруты, такие как кольцевой путь от Кутурчина через Буратинку и Мальвинку, а также «Минская петля». Однако на пути к вершине горы Алат путеводителями служат исключительно каменные ориентиры. Этот участок считается особенно труднопроходимым и диким. У подножия вершины, на высоте 1 440 метров, расположено озеро Атласное, которое привлекает туристов.

Как сообщил Алексей Исиченко, до озера можно дойти за день, однако большинство путешественников предпочитают останавливаться с ночевкой. Несмотря на живописность и чистоту воды, местность вокруг озера также покрыта курумниками. Прямых обрывов здесь нет, но потеря тропы может привести к серьезным последствиям. Хотя озеро пользуется популярностью среди туристов, оно не уменьшает опасности маршрута: глубина, камни и отсутствие средств спасения делают пребывание здесь непростым. Эксперт категорически не рекомендует посещать эти места с детьми.

«С пятилетним ребенком туда идти точно не рекомендую. Там уже нужна подготовка, много камней, можно упасть, ногу подвернуть — и тогда выбираться будет очень тяжело», — заявил он.

Даже незначительный отход от размеченной тропы способен привести в опасные зоны. Район Белогорья известен как «каменный город» из-за большого количества валунов, курумников и трещин. Как поясняет Алексей Исиченко, хотя разломов длиной в сотни метров не встречается, провалы глубиной до пяти метров здесь — не редкость, их насчитываются тысячи, и существует риск провалиться между камнями.

Следы пребывания семьи в лесах не обнаружены

Помимо прочего, в отчетах поисковых отрядов подчеркивается, что отсутствие каких-либо следов пребывания семьи в тайге вызывает удивление. Один из волонтеров отметил, что если бы семья пыталась выжить, то следы этого были бы непременно обнаружили.