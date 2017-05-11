23:30 11 мая 2017 1

Навальному пришлось просить документы у главы администрации президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для получения загранпаспорта политику Алексею Навальному пришлось писать сразу два письма в администрацию президента РФ. Об этом оппозиционер, ездивший лечить глаз в Барселону, сообщил на YouTube-канале «Навальный Live».

Навальный рассказал, что для получения документа ему пришлось написать письмо главе Совета по правам человека Михаилу Федотову, объяснив, что документ ему нужен для поездки за рубеж на лечение. «Федотов мне ответил: ну ок, напиши то же самое на имя [Антона] Вайно, главы администрации президента. Я на этот же email написал такое же письмо. Не знаю, что они там делали внутри. Федотов мне помог или Вайно помог», — рассказал оппозиционер.

Параллельно с этим Навальный обратился в районный МФЦ, где уже на следующий день получил документ.

В конце апреля неизвестный плеснул Алексею Навальному в лицо жидкостью зеленого цвета на выходе из московского бизнес-центра. После нападения у оппозиционера диагностировали химический ожог глаза, возбуждено уголовное дело, напоминает «Национальная служба новостей».

Навальный вылетел из России в Испанию, где ему сделали операцию, 7 мая. Это произошло сразу же после того, как политику выдали загранпаспорт, который он не мог получить в течение пяти лет. По этому поводу оппозиционер даже подавал жалобу в Европейский суд по правам человека. 11 мая Навальный вернулся в Москву.