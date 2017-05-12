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12 мая 2017
11 мая 2017
07:59  12 мая 2017 0

Бондарчука просят компенсировать обвал цен на жилье в Чертаново

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , бондарчук федор
Режиссер представил район в неприглядном видеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель столичного района Северное Чертаново обратился к известному российскому режиссеру Федору Бондарчуку с просьбой возместить ему ущерб из-за резкого падения стоимости его квартиры после съемок фильма «Притяжение».

По словам пользователя портала The Question, где собирают вопросы для интервью с режиссером, после выхода кинокартины на экраны, квартира одного из жителей района упала в цене на 1,5 млн рублей.

«Собираетесь ли вы компенсировать мне ущерб?» — спросил Федора Бондарчука местный житель. Ряд рецензентов отмечает, что цена на квадратные метры могла упасть из-за того, что район в кинокартине похож на гетто, передает телеканал 360.

Лев Истомин
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