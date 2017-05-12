Бондарчука просят компенсировать обвал цен на жилье в Чертаново

07:59 12 мая 2017 0

Режиссер представил район в неприглядном виде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель столичного района Северное Чертаново обратился к известному российскому режиссеру Федору Бондарчуку с просьбой возместить ему ущерб из-за резкого падения стоимости его квартиры после съемок фильма «Притяжение».

По словам пользователя портала The Question, где собирают вопросы для интервью с режиссером, после выхода кинокартины на экраны, квартира одного из жителей района упала в цене на 1,5 млн рублей.

«Собираетесь ли вы компенсировать мне ущерб?» — спросил Федора Бондарчука местный житель. Ряд рецензентов отмечает, что цена на квадратные метры могла упасть из-за того, что район в кинокартине похож на гетто, передает телеканал 360.