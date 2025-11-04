«Парламентская газета»: целевые места в вузах создадут под заказчиков с 2026 года

Целевики смогут стать студентами по новым правилам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 2026 года абитуриенты в России смогут поступать в вузы по целевому набору на места с учетом потребностей работодателей. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки.

«Абитуриенты, заключающие договоры целевого набора, будут поступать по новым правилам. Места для них предусмотрят исходя из потребностей работодателей, форм обучения и образовательных программ», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на проект ведомства.