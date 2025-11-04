Логотип РИА URA.RU
«Парламентская газета»: целевые места в вузах создадут под заказчиков с 2026 года

04 ноября 2025 в 06:06
Целевики смогут стать студентами по новым правилам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 2026 года абитуриенты в России смогут поступать в вузы по целевому набору на места с учетом потребностей работодателей. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки.

«Абитуриенты, заключающие договоры целевого набора, будут поступать по новым правилам. Места для них предусмотрят исходя из потребностей работодателей, форм обучения и образовательных программ», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на проект ведомства.

Ранее правительство России приняло решение с 2026 года ввести ограничения на количество платных мест по популярным специальностям, включая экономику, психологию и юриспруденцию. Это решение коснется 46 направлений подготовки и будет реализовано поэтапно. Количество договорных студентов будет рассчитываться по специальной формуле с использованием данных о среднем количестве платников за последние три года.

