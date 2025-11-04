Сын фигуриста Плющенко попал в больницу после жесткого решения о выступлении: в каком состоянии мальчик

Сын Плющенко не стал отказываться от выступления Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — 12-летний Александр — попал в больницу после выступления на ледовом шоу «Спящая красавица» в Петербурге. Как рассказал отец спортсмена, у мальчика наблюдалось значительное ухудшение состояния здоровья: его тошнило, а температура тела всю ночь держалась в районе 39 градусов. Несмотря на это, мальчик выступил в шоу, родители такое решение поддержали. Что произошло и в каком состоянии фигурист сейчас — читайте в материале URA.RU.

На каком шоу выступил Плющенко-младший

Ледовое шоу, организованное Плющенко, было приурочено к празднованию дня рождения знаменитого фигуриста. Выступления состоялись 2 и 3 ноября. Организаторы постановки стремились соответствовать современным трендам, представив новогоднюю интерпретацию балета «Спящая красавица» в актуальном формате.

В северной столице Плющенко совместно с Яной Рудковской сумели собрать на одной площадке сразу трех звезд фигурного катания: Евгению Медведеву, Александру Трусову и Анну Щербакову. Столь именитый состав участников на одном ледовом представлении не встречался уже продолжительное время.

Помимо выступлений на льду, посетители шоу могли наблюдать за работой балетной труппы на небольшой сценической площадке, а также оценить масштабные трехъярусные декорации, из которых в отдельные моменты представления падал искусственный снег.

Сын Плющенко попал в больницу

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию, был госпитализирован после завершения ледового шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. По словам отца юного спортсмена, у того было плохое самочувствие, а температура тела достигала 39 градусов. Несмотря на тяжелое состояние, Александр вышел на лед в роли Принца, так как заменить его было некем.

«У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали: все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: „А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!“ Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой», — сказал Евгений Плющенко. Его слова приводит издание «Спорт-Экспресс».

Отец фигуриста подчеркнул, что сын принял большое количество медикаментов перед выступлением, чтобы справиться с высокой температурой и недомоганием. Евгений Плющенко сравнил ситуацию со своим опытом, когда ему приходилось выступать в подобных условиях на крупных соревнованиях. Мать Александра, Яна Рудковская, поддержала решение о выходе сына на лед, сославшись на необходимость готовиться к серьезным турнирам.

Плющенко и Рудковская задержатся в Петербурге из-за госпитализации сына

Продюсер Яна Рудковская заявила о вынужденной задержке своей семьи в Санкт-Петербурге, связанной с ухудшением самочувствия 12-летнего Александра Плющенко. Данную информацию распространило издание РБК.

«К сожалению, он выступает в главной роли в шоу отца — роли Принца, и эту партию никто другой не освоил, заменить его было фактически невозможно, поскольку исполнить номер больше было просто некому. Рассматривался вариант, при котором хореограф мог бы выйти вместо него, однако он проявил мужество и настоял на собственном участии», — поделилась Рудковская.