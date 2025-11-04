Четырех пострадавших госпитализировали Фото: Размик Закарян © URA.RU

Авария под Волгодонском произошла из-за одного из водителей. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате четыре человека получили травмы и были госпитализированы, сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.

«Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage, двигающегося во встречном направлении. После часть автомобиля Kia Sportage попала в двигающийся сзади автомобиль Toyota Corolla. В результате водитель и пассажир Hyundai Solaris, а также водитель и пассажир Kia Sportage получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в telegram-канале ГАИ.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все причины ДТП.

