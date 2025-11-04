Полянский заявил о сохранении духа Аляски в контактах России и США
В основе «духа Аляски» лежит новое видение американской администрацией целого ряда вопросов
Фото: UN Photo/Loey Felipe
В основе взаимодействия российских и американских дипломатов лежит «дух Аляски» — принципы, заложенные на встрече глав России и США в августе этого года. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы до сих пор руководствуемся духом Аляски, который очень сильно помогает нам здесь в работе и в контактах с американскими дипломатами. Мы с ними постоянно встречаемся, по многим вопросам с ними контактируем — особенно в том, что касается ооновской повестки», — заявил Полянский РБК.
Он также подчеркнул, что в основе «духа Аляски» лежит новое видение американской администрацией целого ряда вопросов. По словам Полянского, как сама администрация, так и представители дипломатического корпуса США испытывают воздействие с различных направлений, что заставляет их работать в обстановке, требующей гибкости и тактических решений.
Встреча президентов России и США на Аляске в августе 2025 года установила основные рамки для диалога между странами. Саммит, продлившийся около двух с половиной часов, был сосредоточен на вопросах урегулирования российско-украинского конфликта и определил принципы взаимодействия дипломатических ведомств обеих стран.
