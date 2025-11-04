Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Полянский заявил о сохранении духа Аляски в контактах России и США

04 ноября 2025 в 05:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В основе «духа Аляски» лежит новое видение американской администрацией целого ряда вопросов

В основе «духа Аляски» лежит новое видение американской администрацией целого ряда вопросов

Фото: UN Photo/Loey Felipe

В основе взаимодействия российских и американских дипломатов лежит «дух Аляски» — принципы, заложенные на встрече глав России и США в августе этого года. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы до сих пор руководствуемся духом Аляски, который очень сильно помогает нам здесь в работе и в контактах с американскими дипломатами. Мы с ними постоянно встречаемся, по многим вопросам с ними контактируем — особенно в том, что касается ооновской повестки», — заявил Полянский РБК.

Он также подчеркнул, что в основе «духа Аляски» лежит новое видение американской администрацией целого ряда вопросов. По словам Полянского, как сама администрация, так и представители дипломатического корпуса США испытывают воздействие с различных направлений, что заставляет их работать в обстановке, требующей гибкости и тактических решений.

Продолжение после рекламы

Встреча президентов России и США на Аляске в августе 2025 года установила основные рамки для диалога между странами. Саммит, продлившийся около двух с половиной часов, был сосредоточен на вопросах урегулирования российско-украинского конфликта и определил принципы взаимодействия дипломатических ведомств обеих стран.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал