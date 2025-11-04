Глава СВР Нарышкин связал «Буревестник» и «Посейдон» с двумя чувствами

Нарышкин: «Буревестник» и «Посейдон» вызывают восхищение атомной отраслью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» вызывают гордость и восхищение атомной отраслью России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступая в «Росатоме».

«Мы отдаем себе отчет в масштабности и важности задач, которые вы решаете — как на территории Российской Федерации, так и за ее границами. Впечатляют успехи и достижения, получившие мировую известность. С гордостью слушаем о разработках „Буревестник“ и „Посейдон“», — заявил Нарышкин, слова которого приводят РИА Новости.

Сообщается, что в рамках встречи глава внешней разведки вручил генеральному директору государственной корпорации «Росатом» Алексею Лихачеву ранее засекреченные архивные материалы, касающиеся становления советского атомного проекта. Снятие грифа секретности с данных документов было приурочено к 80-летнему юбилею отечественной атомной промышленности.

