Армия и оружие

Глава СВР Нарышкин связал «Буревестник» и «Посейдон» с двумя чувствами

04 ноября 2025 в 05:40
Нарышкин: «Буревестник» и «Посейдон» вызывают восхищение атомной отраслью

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» вызывают гордость и восхищение атомной отраслью России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступая в «Росатоме». 

«Мы отдаем себе отчет в масштабности и важности задач, которые вы решаете — как на территории Российской Федерации, так и за ее границами. Впечатляют успехи и достижения, получившие мировую известность. С гордостью слушаем о разработках „Буревестник“ и „Посейдон“», — заявил Нарышкин, слова которого приводят РИА Новости.

Сообщается, что в рамках встречи глава внешней разведки вручил генеральному директору государственной корпорации «Росатом» Алексею Лихачеву ранее засекреченные архивные материалы, касающиеся становления советского атомного проекта. Снятие грифа секретности с данных документов было приурочено к 80-летнему юбилею отечественной атомной промышленности.

Гиперзвуковая ракета «Буревестник» и торпеда «Посейдон» — новейшее в России оружие — обеспечат безопасность России на десятилетия. Так российский автономный подводный аппарат «Посейдон» обладает практически неограниченной дальностью хода и способен пересекать океан для уничтожения прибрежных объектов инфраструктуры противника. 

