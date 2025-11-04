Логотип РИА URA.RU
В Нижнем Новгороде массово отключилось электричество

04 ноября 2025 в 05:11
Без света остались жители нескольких микрорайонов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Новгороде ночью 4 ноября 2025 года произошло массовое отключение электричества. Оно затронуло несколько микрорайонов города.

«Без света сейчас Верхние Печеры и улица Родионова. На улице Ивлиева тоже было отключение», — сообщает telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры». 

По данным источника, на улице Ивлиева электричество уже восстановили. Информация о причинах аварийного отключения электроснабжения пока не поступала.

