В Нижнем Новгороде массово отключилось электричество
Без света остались жители нескольких микрорайонов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Нижнем Новгороде ночью 4 ноября 2025 года произошло массовое отключение электричества. Оно затронуло несколько микрорайонов города.
«Без света сейчас Верхние Печеры и улица Родионова. На улице Ивлиева тоже было отключение», — сообщает telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».
По данным источника, на улице Ивлиева электричество уже восстановили. Информация о причинах аварийного отключения электроснабжения пока не поступала.
